Dai Jalisse a Sara Simeoni, 31 veneti cantano "Gente bella" contro il Covid-19

Artisti, musicisti, sportivi, medici, giornalisti: tutti uniti per "Gente bella". Sono i 31 veneti che si esibiscono per "la canzone dell'emergenza", patrocinata dalla Regione e presentata dal governatore Luca Zaia, nel corso delle quotidiane comunicazioni sul Coronavirus. Un inno allo stare bene, malgrado le sofferenze e le preoccupazioni di questo periodo, per dimostrare che questa terra e la sua gente hanno la forza di uscire dall'incubo Covid-19.



L'idea è nata dal dentista-chitarrista Alberto Grollo, colpito dalla notizia della positività di un amico cardiologo, che ha coinvolto l’illustratrice Marina Carosi.La canzone è stata poi elaborata con il cantautore Stefano Dall’Armellina e “confezionata” per la sua parte artistica (arrangiamento, programmazione, suoni) dal pianista Pietro Brovazzo. Fra gli interpreti del brano e del video, registrato da ciascuno a casa propria durante queste settimane di quarantena, figurano anche i Jalisse, Federico Stragà, Aldo Tagliapietra, Erica Boschiero, Sara Simeoni, Giò Alajmo.

Tutti i partecipanti hanno prestato la loro opera a titolo gratuito. Il progetto di solidarietà concorrerà a una raccolta fondi a favore della Protezione civile regionale.

