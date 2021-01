Genitori scomparsi, spuntano i vestiti di Benno la sera della sparizione: li ha consegnati un'amica. «È venuto da me e si è fatto una doccia»

Coppia sparita a Bolzano, il figlio accusato di omicidio. Le ultime notizie sulla scomparsa di Peter Neumair e Laura Perselli.

Ipotesi avvelenamento. Quel buco di 40 minuti nel cellulare del figlio e la giacca ritrovata

I vestiti di Benno

I vestiti che Benno Neumair indossava la sera del 4 gennaio - il giorno in cui i suoi genitori Peter e Laura sono spariti a Bolzano - sono stati consegnati da una sua amica alla Procura. Come riferiscono i quotidiani Alto Adige e il Corriere dell'Alto Adige, la giovane donna, residente ad Ora, ha infatti deciso di consegnare i vestiti che Benno indossava quella sera, quando era andato a trovarla. Appena arrivato, lui si era fatto una doccia e lei, ha spiegato la donna, per fargli una cortesia aveva messo i vestiti in lavatrice e poi li aveva riposti in un armadio. Benno, la mattina successiva, avrebbe indossato altri vestiti, che si era portato da casa.

APPROFONDIMENTI CRONACA Coppia scomparsa a Bolzano, indagato il figlio BOLZANO Coppia scomparsa, si cerca ancora nell'Adige: Benno, il figlio... IL GIALLO Coniugi scomparsi a Bolzano, ipotesi avvelenamento. Quel buco di 40... FIGLIO INDAGATO Coniugi scomparsi, giallo su una traccia di sangue nell'auto del... BOLZANO Bolzano, coppia scomparsa, chi è Benno Neumair:... IL CASO DI BOLZANO Coniugi scomparsi nel nulla, svolta nelle indagini: il figlio 30enne... LA STORIA Laura e Peter, il giallo di Bolzano: «Coppia sparita da una...

L'amica di Benno

La donna ha ora deciso di consegnare i vestiti agli inquirenti. Si tratta di 3 t-shirt, una felpa, un paio di pantaloni e un paio di calzini. Il materiale dovrà essere analizzato dal Ris. La donna ha detto agli inquirenti che i vestiti non erano comunque sporchi, tantomeno presentavano macchie di sangue. Oggi, intanto, proseguiranno le ricerche nella diga di Mori dei corpi di Laura Perselli e Peter Neumair.

© RIPRODUZIONE RISERVATA