Gemellaggio gourmet fra "12 Apostoli" e Confraternita del Risotto

SCORZE' - Alleanza enogastronomica fra ildi Sannazzaro de’ Burgondi (Pavia), impegni entrambi a difendere le antiche tradizioni della cucina ittica della laguna veneziana ed il risotto, piatto tipico della Pianura Padana.Al ristoranteè stato siglato, alla presenza del sindaco di Scorzè,, il gemellaggio tra il piatto tipico lombardo del risotto e il pesce di mare all’insegna del ricordo di, già presidente nazionale della Fice (Federazione italiana circoli enogastronomici), scomparso all’età di 97 anni e del quale ricorrono i cento anni dalla nascita (nacque proprio a Scorzè il 15 dicembre 1919). Dapprima un omaggio floreale delle due delegazioni alla tomba dell’indimenticato Mazzolli (fu anche socio ad honorem del sodalizio lombardo oltre che fondatore del locale Club dei 12 Apostoli); poi l’attesa cerimonia ufficiale del gemellaggio tra due culture enogastronomiche diverse per estrazione e comunque espressione di una tradizione italiana che va coltivata, sostenuta e tramandata.Il gemellaggio è stato siglato dal “gran maestro” del club,, e da quello del sodalizio lombardo,; quindi lo scambio delle insegne e dei doni per finire con la solenne proclamazione di Iannuzzi quale socio onorario della Confraternita del Risotto. A tenere a battesimo il gemellaggio tra le due confraternite sono state anche altre 12 delegazioni di Confraternite venete, terra di profonde e radicate tradizioni legate alla cultura de “buon bere e del buon mangiare”.L’incontro è quindi vissuto su di una ricca degustazione di piatti tradizionali veneti tra cui moeche,, sarde in saor, ostriche e pevarasse. Immancabile, per onorare il gemellaggio anche a tavola, un eccellente risotto a base di riso vialone nano ammannito ai tanti commensali a base di, preparato dalla brigata di cucina del Crosarona capitanata dallo chefe che è valso al locale la nomina di ristorante insignito del “sigillo del buon risotto”. Il Club dei Dodici Apostoli renderà visita in primavera al “gemelli” del risotto in terra lombarda.