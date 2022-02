Il Gazzettino, è... amore a prima vista. Scopri la promozione per San Valentino a sito e giornale digitale

Gazzettino, è amore a prima vista. Nasce una promozione nuovissima per festeggiare la settimana di San Valentino, studiata per entrare a far parte subito della nostra famiglia. Sarà possibile accedere a tutti i contenuti del sito e all'edizione digitale del quotidiano per 3 mesi a soli 15 euro (invece di 59,97 euro) con il Gazzettino Digital+. Un’offerta speciale da attivare cliccando qui. Abbonati subito, la promozione è valida solo fino al 18 febbraio! E con la lettura del Gazzettino sarà... amore a prima vista.

GLI ABBONATI

Quello dei nostri abbonati è un ambiente plus, cresciuto esponenzialmente negli ultimi mesi. Il sito del Gazzettino permette di avere un'informazione tempestiva su tutti i grandi avvenimenti locali, italiani e internazionali. Ma non solo. Schede, videoinchieste, arricchimenti fotografici fanno parte ormai del nostro modo di raccontare la quotidianità che ci circonda con un linguaggio allo stesso tempo semplice e coinvolgente.

Il Gazzettino è cambiato anche con le newsletter del mattino, riservate agli abbonati.

Non potevamo iniziare in modo diverso dal Buongiorno che al mattino offre una panoramica sulle notizie principali del Nordest.

Una ricchezza di informazione che non ci fa perdere di vista, però, le nostre radici. Perché Il Gazzettino racconta anche e soprattutto il nostro Nordest.