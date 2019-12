Arriva il nuovo sito del Gazzettino. È iniziato il conto alla rovescia

di Beatrice Mani

È iniziato dalle prime ore di questa mattina il conto alla rovescia per il passaggio dalla versione del Gazzettino.it che siete abituati a vedere sui vostri desktop, smartphone e tablet a quella nuova, pensata per i lettori e totalmente responsive per il mobile . Manca poco, nel primo pomeriggio di oggi scatterà l'ora X e noi, insieme a voi, assisteremo a questo passaggio, il terzo nella storia del sito del vostro quotidiano di riferimento a Nordest. Più notizie, video e foto, maggior cura dei contenuti e l'occhio puntato sempre al nostro territorio: queste sono le linee guida che da sempre seguiamo e che ci prepariamo ad implementare.GRAFICA MODERNAIl cambiamento grafico è lampante: la home page sarà molto più dinamica rispetto a quella odierna e più ricca nel numero delle notizie riportate. Cosa significa? Ebbene, la struttura dei contenuti potrà variare, a seconda dell'importanza dell'evento. La titolazione, il taglio della foto, gli approfondimenti, ogni contenuto sarà declinato per i lettori valutandone l'importanza e i media fotografici e video correlati. Insomma, il nuovo Gazzettino è stato disegnato per garantire ad ogni contenuto pubblicato la dignità che merita e offrirlo confezionato al meglio per gli utenti. Non solo la home è destinata a variare, nelle sezioni di ogni provincia del Nordest troverete una carrellata ordinata delle ultime news, in modo da poter sempre sapere cosa accade nella vostra città.CONTENUTI PIÙ RICCHIQuesto cambiamento che stiamo per affrontare impone una cura ancora maggiore dei contenuti che pubblicheremo sul Gazzettino.it. Temi e storie originali, fotogallery, video, ogni notizia verrà studiata perché soddisfi anche l'utente più esigente.I TEMI CALDIVi capiterà, navigando sul sito, di veder apparire sotto la testata de Il Gazzettino.it la dicitura temi caldi seguita da alcune parole: si tratta degli argomenti trend della giornata. Sulla home page potrete trovare i trending topic più generali, nelle sezioni quelli che concernono le province. Cliccando sulla parola verrete reindirizzati a una pagina che raccoglie tutte le notizie sull'argomento ed avere in un colpo solo ogni informazione necessaria.LA PAROLA AI LETTORIIl dialogo fra la Redazione web del Gazzettino.it e il popolo dei lettori non si interrompe, le segnalazioni, le immagini, i filmati, le denunce che ci arrivano sono sempre preziosi. I canali per contattarci restano gli stessi: il numero Whatsapp 3356269115 per scriverci o inviarci contenuti, insieme alla mail redazioneweb@gazzettino.it. E non dimentichiamoci della pagina Facebook ufficiale, oltre ai canali Telegram e Twitter.Beatrice Mani