Il Gazzettino e il volume "Nordest da vivere"

A Natale le atmosfere incantate e le magiche tradizioni dei mercatini sono le attrazioni più amate del periodo delle festività di fine anno. Tutto il fascino dell'inverno nella guida "Nordest da vivere" vi aspetta oggi in edicola, a soli 3.80 euro più il costo del Gazzettino, tante idee e informazioni per vivere al massimo il tempo libero.

Con questo volume, l'ultimo del 2023, si conclude un lungo viaggio che ci ha portato, nelle precedenti edizioni, alla ricerca di tanti tesori che impreziosiscono un territorio sorprendente, frutto di un intreccio di una cultura e una storia uniche. Monumenti, chiese e centri cittadini si radicano in un passato reso vivo dal piacere della scoperta, della voglia di non fermarsi a quanto si vede distrattamente ogni giorno. Un viaggio che non si è focalizzato solo all'aspetto artistico, ma che ha cercato di trovare il "cuore" del territorio, fatto di racconti, emozioni, suggestioni, desideri e segreti che danno forma all'immaginario collettivo.



LA GASTRONOMIA

Senza dimenticare la buona tavola: il cibo è una tradizione che si rinnova ogni volta in compagnia. Dai salumi ai formaggi, dalla frutta agli ortaggi, dai condimenti fino ai grandi vini, il Nordest è uno scrigno di prodotti tipici. Il freddo non spaventa e tra i luoghi da conoscere, la guida propone di scegliere una visita a Pordenone, oppure un viaggio tra le splendide fortificazioni medioevali del Veneto, come Cittadella, Marostica e Bassano del Grappa, Montagnana, Este e Monselice. Star indiscussa del turismo montano italiano, Cortina continua a fare innamorare con la sua natura e il suo innegabile fascino. E tra i piccoli gioielli da esplorare ci sono anche le città di Spilimbergo, Lendinara, Teolo, Borghetto. I canyon friulani, le tre cime di Lavaredo e il lago di Misurina sono tra i percorsi nella natura da scoprire. Itinerari da percorrere, ideali per escursioni e per assaporare prodotti tipici genuini sono quelli a passeggio tra le malghe del Trevigiano, oppure lungo il fiume Tagliamento, e a misura di bambino con percorsi scientifici c'è il parco degli Alberi Parlanti, a poca distanza da Treviso. Dal Veneto al Friuli, "Nordest da vivere" propone anche ricette tipiche per i mesi invernali, come piatti con il riso del Delta del Po e il rinomato Vialone Nano; conquistano il palato anche le focacce ripiene di prosciutto San Daniele e gli gnocchi di patate in crema di Asiago.