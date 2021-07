Mose e tangenti: a processo i tre ex commercialisti di Galan

PADOVA - Andranno a processo davanti al tribunale collegiale il prossimo ottobre i tre ex commercialisti Guido e Cristian Penso e Paolo Venuti accusati di riciclaggio per aver portato all'estero il denaro frutto delle tangenti di Giancarlo Galan legate al Mose oltre a quello di un imprenditore padovano. Ai tre si aggiunge la moglie di Venuti, Alessandra

Farina, imputata per gli stessi reati. Per quest'ultima il Gup ha rinviato gli atti al magistrato della procura che aveva seguito il caso, in quanto le accuse sarebbero troppo indeterminate. Stando agli atti, gli ex commercialisti avrebbero traghettato nei conti cifrati della banca elvetica Zarattini una somma pari a poco più di 19 milioni di euro dell'imprenditore padovano Gabriele Pipinato (che ha saldato il suo conto con il

Fisco) e 1,5 milioni di euro dell'ex presidente della Regione Veneto Giancarlo Galan. Il meccanismo veniva messo in atto con i «conti passanti» utilizzati per i clienti come compensazione tra il denaro (frutto di evasione) in entrata e in uscita su conti

esteri anche a San Marino.

APPROFONDIMENTI PADOVA Evasione e riciclaggio, ecco come gli imprenditori schermavano i soldi LA LETTERA L'industriale Pipinato e i 127 milioni all'estero:... TANGENTI MOSE Galan, conto svuotato in Croazia: «Ma quale tesoro, non sono... INCHIESTA DA VENEZIA A PADOVA Fondi neri, «Il sistema delle scatole di scarpe per recuperare... INCHIESTA FONDI NERI Conto croato, la versione di Venuti: «Già nelle mani...

Dalla ricostruzione fatta all'epoca dalla Guardia di Finanza, lo studio con sede in Passaggio Corner Piscopia a Padova, avrebbe fatto da punto di riferimento per

decine di imprenditori veneti che negli anni hanno portato all'estero svariati miliardi di lire e milioni di euro. Tutte vicende finite prescritte o chiuse con lo scudo fiscale in varie

sanatorie. Paolo Venuti, considerato prestanome di Galan, nel processo Mose, ha patteggiato due anni di pena. I quattro imputati sono difesi dagli avvocati Enrico Ambrosetti, Gianluca Tognazzo e Francesco Moschetti. Il dibattimento per tre di oro

inizierà l'11 ottobre. I commercialisti sono tutt'oggi sospesi dall'ordine.