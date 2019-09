«Questa non ha capito niente»: la gaffe informatica della Regione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TRIESTE - «Questa non ha capito niente. Rispondete per favore», ma la piccata risposta arriva anche, via mail, a colei che - con grande cortesia - aveva chiesto informazioni. E' rimasta a dir poco perplessa una lettrice pordenonese del Gazzettino trovandosi come risposta dalla Regione Friuli Venezia Giulia una frase del genere. Ma andiamo con ordine. La donna aveva mandato una mail a S.C. - referente della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile - chiedendo di avere un chiarimento circa il contributo regionale relativo all'acquisto di un'auto con rottamazione di auto a benzina euro 4. Ha chiesto inoltre quali dovevano essere le caratteristiche dell'auto nuova per poter accedere al contributo e nel caso di acquisto di auto a benzina quali i requisiti minimi. Seguivano i ringraziamenti con cordiali saluti. Contattata dalla redazione web del Gazzettino, la lettrice in questione riferisce: «Mi è stato risposto dopo un paio di giorni ma oltre alla risposta ufficiale con le spiegazioni tecniche che avevo richiesto ho ricevuto anche uno scambio di mail tra dipendenti che mi ha lasciato alquanto perplessa». S.C. ha difatti inoltrato la mail della donna ai dipendenti regionali V.R. e S.G. scrivendo appunto: "Questa non ha capito niente. Rispondete per favore». Una vera e propria gaffe informatica in quanto la lettrice si è ritrovata a sua insaputa tra i destinatari delle mail intercorse tra gli uffici preposti. Si dice che alla fine conti il risultato ossia, in questo caso, l'aver ricevuto le informazioni necessarie ma occhio alle figuracce, certe non passano di certo inosservate.