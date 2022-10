Funghi velenosi: come riconoscerli. Amanita falloide e caesarea: una mortale, l'altra è "il cibo degli Dei"

Funghi velenosi, come distinguere l'Amanita falloide (velenosissima e mortale) dall'Amanita cæsarea, non velenosa e squisita. Molto spesso i cercatori inesperti confondono le due, correndo rischi altissimi per la salute.

Amanita falloide, come riconoscerla

Il nome tecnico è Amanita phalloides, ma questo fungo è molto conosciuto anche come Amanita falloide o Tignosa verdognola. Si tratta del fungo più velenoso che esista in natura, la sua tossicità è elevatissima e il suo polimorfismo la rende simile a molte altre specie, quindi facilmente confondivile con altri sporofori commestibili. Questo fungo è talmente pericoloso che, nel caso in cui si sia così fortunati da sopravvivere dopo averlo mangiato, le conseguenze sono comunque gravissime: in molti casi i pazienti curati sono costretti all'emodialisi a vita o al trapianto di fegato.

Amanita cæsarea, come riconoscerla

Il fungo che molti cercano e che potrebbe essere confuso con la Amanita falloide è proprio lì'Amanita cæsarea, conosciuta anche come ovolo buono oppure ovolo reale (pensate un po', i Romani lo chiamavano "Cibo degli Dei"). Si tratta di un fungo assolutamente commestibile, anche crudo. L'ovolo è bianco - ed è in questo stadio che si consiglia di non raccoglierlo perché può essere confuso con specie mortali - ma negli esemplari adulti il colore del cappello è rosso arancio, il bordo è striato più chiaro. Le lamelle sono gialle, dello stesso colore anche il gambo che presenta una volva arrotondata bianca.