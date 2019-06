Sconto regionale del 50% agli studenti per abbonamenti a bus e treno. E vale anche in Veneto

TRIESTE - «Il Friuli Venezia Giulia è la prima regione in Italia a scontare del 50 per cento gli abbonamenti extra urbani ai servizi di trasporto pubblico locale per gli studenti. Si tratta di un'azione innovativa che partirà dal prossimo anno scolastico e coinvolgerà circa 30mila persone e rientra nelle politiche di sostegno alla famiglia e al diritto allo studio varate dalla Giunta. Lo ha annunciato l'assessore regionale a Infrastrutture e Territorio, Graziano Pizzimenti, insieme al consigliere regionale Mauro Bordin, dopo l'approvazione definitiva da parte della Giunta. Il nuovo Abbonamento scolastico residenti Fvg, informa una nota della Regione, avrà un valore pari al 50 per cento dei corrispondenti titoli di viaggio emessi da Saf Udine, Atap Pordenone, Trieste Trasporti, Apt Gorizia e da Ferrovie Udine Cividale (Fuc), dell'abbonamento annuale studenti di Trenitalia e dell'abbonamento annuale studenti integrato Sacile Maniago. L'assessore ha precisato che »l'investimento da parte della Regione è di 6,5 milioni di euro e avrà ricadute positive per un'ampia platea di famiglie, con risparmi che oscillano in base alle tratte e ai servizi da 150 euro circa nel caso di nuclei con un solo figlio fino ad oltre 750 per quelli con due ragazzi. Si tratta di una misura sperimentale per l'anno scolastico 2019-2020 che ci permetterà di capire esattamente quanti soggetti aderiranno, ma l'obiettivo è riuscire in futuro ad azzerare i costi di trasporto a carico delle famiglie

All'agevolazione possono accedere gli studenti residenti in Friuli Venezia Giulia iscritti alle scuole dell'obbligo e superiori, alle università e agli istituti superiori equiparati fino al compimento del ventisettesimo anno di età che utilizzano i servizi di Tpl automobilistici, extraurbani o urbani (in quest'ultimo caso solo nel caso di residenza in un comune diverso da quello dove ha sede l'istituto scolastico) in ambito regionale o su destinazioni extraregionali (per l'accesso agli istituti scolastici dei Comuni veneti più prossimi al Friuli) e ferroviari in ambito regionale o fino alla stazione ferroviaria di Portogruaro.

