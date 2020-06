Tornano le Frecce Trenitalia anche a Nordest, bloccate per l'emergenza Covid

VENEZIA - Tornano sui binari da domani altre 38 Frecce Trenitalia sospese nei mesi scorsi per l'emergenza Covid-19. Molte riguardano città del Nordest. Una nota di Fs spiega che sono introdotte nell'offerta estiva tra domenica 28 giugno e domenica 5 luglio e che comprendono il Frecciarossa Trieste-Roma, l'Udine-Milano, il Perugia-Torino e il Genova-Milano-Venezia, oltre al Frecciargento fra Vicenza e Roma.



Da domani prende il via anche il prolungamento a Sapri, nel fine settimana, del Milano-Napoli con fermate nel Cilento. L'offerta ferroviaria estiva - si legge - è parte integrante di un nuovo piano di sviluppo del turismo nazionale, volto alla riscoperta - nel rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza sanitaria - di mete e itinerari di assoluto interesse e richiamo. Uno stimolo perché l'intero settore riprenda slancio, con l'appello (R)estate in Italia, impresso nella copertina dell'ultimo numero della rivista del Gruppo. © RIPRODUZIONE RISERVATA