VENEZIA - Nuovi fondi dalla Regione per impianti fotovoltaici mentre Unicredit finanzia lo sviluppo di Chiron Energy in Veneto. «Abbiamo deciso di aumentare il fondo anticrisi di ulteriori 38,2 milioni di euro per aiutare le nostre imprese a combattere la crisi energetica, sostenendo gli investimenti nel fotovoltaico. Sottolineo che, grazie a questa nuova delibera, la dotazione del Fondo arriva a superare 137 milioni di euro. Tutte risorse per dare una mano concreta alle imprese, sostenendo i loro investimenti strategici». Così Roberto Marcato, assessore regionale veneto allo Sviluppo economico ed energia, annuncia l'approvazione della delibera di giunta che stabilisce di incrementare la dotazione del Fondo anticrisi di 38,2 milioni, portandola complessivamente a 137,3 milioni. Il Fondo, istituito nel 2020, ha l'obiettivo di assicurare alle imprese un sostegno rapido e adeguato a esigenze sia di liquidità che di investimento conseguenti alla crisi generata dall'emergenza sanitaria da Covid e, da ultimo, ai rincari dei costi energetici e delle materie prime. «Abbiamo fatto questa scelta anche alla luce del grande riscontro ottenuto dal fondo - precisa ancora Marcato -. Le imprese hanno dimostrato di apprezzare lo strumento che garantisce un finanziamento agevolato e una parte anche a fondo perduto. Il nostro impegno per sostenere le imprese venete continua. Sono particolarmente soddisfatto perché con oggi diamo il via allo stanziamento di altri 10 milioni di euro riservati alle imprese che investiranno nel fotovoltaico che, sommati ai 10 milioni stanziati tra giugno e settembre, consentiranno di far fronte alle numerose richieste». La Giunta per garantire la continuità dell'operatività dello strumento nell'attuale contesto di forte aumento dei costi energetici, ha scelto di aumentare la dotazione del Fondo di ulteriori 38,2 milioni, così ripartiti: 28,4 milioni ad incremento della sezione del Fondo destinata al finanziamento agevolato; di questi, 10 milioni saranno destinati esclusivamente ad agevolare gli investimenti delle imprese che includono la fornitura ed installazione di impianti fotovoltaici. Invece 9,8 milioni andranno alla sezione del Fondo destinata alla concessione del contributo a fondo perduto associato al finanziamento agevolato. Ulteriori informazioni sull'operatività del Fondo di rotazione «Anticrisi attività produttive» sono riportate nel sito di Veneto Sviluppo al seguente link.

IL PROGETTO

Nei giorni scorsi Unicredit dal canto suo ha finanziato un finanziamento green da 31 milioni di euro a Chiron Energy per la costruzione di 8 nuovi impianti solari localizzati in Nord Italia, sei localizzati in Veneto, nelle province di Rovigo, Padova e Treviso. Il gruppo Chiron, piattaforma indipendente di sviluppo facente capo alla famiglia Pesaresi, ha sottoscritto con il gruppo bancario un finanziamento di lunga durata su base project finance e articolato su diverse linee di credito. Il finanziamento, certificato ai sensi dei Green Loan Principles e che beneficia di fondi Bei (Banca Europea degli Investimenti) dedicati alla transizione energetica, è finalizzato a sostenere i costi di costruzione e messa in esercizio di 8 nuovi impianti di produzione di energia rinnovabile localizzati in Veneto e Piemonte su aree non agricole. Il portafogli ha complessivamente una capacità installata di oltre 31 MWp e una produzione annua attesa di circa 45 GWh annui, in grado di coprire i fabbisogni annui di circa 16mila famiglie italiane. Gli impianti, una volta in esercizio, permetteranno di evitare emissioni climalteranti di oltre 35 mila tonnellate annue di Co2 equivalenti evitando il consumo annuo di circa 4,2 milioni di metri cubi di gas metano per la produzione di energia elettrica da fonte fossile. Gli impianti sono attualmente in fase di costruzione e l'entrata in esercizio è prevista entro il 1° semestre 2023. Paolo Pesaresi, Ad di Chiron: «Operazione innovativa e complessa».