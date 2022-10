Fotovoltaico, scoperta a Bolzano una ditta edile che evadeva il Fisco

BOLZANO - Scoperta evasione totale nel settore del fotovoltaico per mezzo milione di euro. La compagnia di Brunico delle Fiamme Gialle ha individuato, dopo un'analisi combinata con il Gestore Italiano dei Servizi Energetici, un'impresa edile che faceva investimenti anche nel settore della produzione di energia fotovoltaica, omettendo però di dichiarare cospicui ricavi derivanti.

Investimenti sul fotovoltaico e ricavi non dichiarati