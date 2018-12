Le foto più belle dei nostri lettori nel calendario 2019 de Il Gazzettino

© RIPRODUZIONE RISERVATA

In qualche modo doveva comparire il giornale, questo era il tema del quintorealizzato sul nostro sito internet. E i lettori si sono sbizzarriti: in totale sono arrivate 164 fotografie (tutte visibili all'indirizzo) con Il Gazzettino protagonista dello scatto. Una più bella dell'altra, una più fantasiosa dell'altra. Oltreconteggiati su Facebook e le prime 12 fotografie classificate - scelte anche da una giuria interna di giornalisti - scandiranno i mesi delrealizzato in collaborazione con i supermercati Alì e Alìper in distribuzione gratuitamente con il giornale mercoledì 2 gennaio (primo numero del nuovo anno) e reperibili anche nei punti vendita Alì e Alìper.I 12 scatti giudicati migliori dai lettori (25mila le visite alla sezione del contest sul nostro sito) e dalla giuria sono nell'ordine: Amo i fiori di Alessandro De Lazzari; Il riposo della terra di Dominika; Vigna d'inverno di Alberta Belussi; New generations, history never ends... di Gianluca Sarti; Duomo Vecchio di Laura Rizzo; Forza natura! Arrivano i rinforzi! Ripiantiamo gli alberi (da un'idea della classe 4B scuola primaria di Mel-BL); Letture eleganti al lido di Jesolo di Marisa Scussat; Los Santos di Edoardo Marini; Sottobosco...Veneto di Ste Ten; Non disturbare Jackie in lettura! di Riccardo Murando; Irresistibile gioco di Beppe Torre e Giuseppe Ave; Autunno di Franca Facin. La foto più toccante è senza dubbio quella degli alunni della 4b di Mel che all'interno di un bosco devastato dal maltempo del mese scorso, hanno ricostruito dei piccoli alberi utilizzando Il Gazzettino; le più eleganti lo scatto alla modella che legge il giornale in Prato della Valle a Padova e la donna di spalle sulla spiaggia di Jesolo in bianco e nero: perfino il cappello è fatto con Il Gazzettino. La più simpatica? Il cocker che legge il giornale.