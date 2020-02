Sequestro di rifiuti alla Fincantieri: 3 denunce per stoccaggi illegali

MONFALCONE - Controllo dei carabinieri del Noe di Udine all’interno dello stabilimento della Fincantieri di Monfalcone per accertare la corretta gestione dei rifiuti prodotti dall’azienda. Nel corso dell’ispezione, all’interno del cantiere “area 304” , i militari – coordinati dalla Procura di Gorizia – hanno accertato violazioni di natura penale connesse a modalità e tempi di stoccaggio dei rifiuti da demolizione derivanti dai lavori effettuati sul luogo. Sono state denunciate in stato di libertà di 3 persone per “stoccaggio di rifiuti non autorizzato” in concorso.



A seguito delle risultanze investigative emerse, i militari hanno sottoposto a sequestro l'area ed i rifiuti da demolizione depositati all'interno dello stabilimento, poiché erano stati superati i limiti temporali previsti dalla normativa di settore per il deposito temporaneo. Il provvedimento ha interessato un'area complessiva di circa 500 metri quadrati all'interno dello stabilimento con rifiuti depositati da demolizione per complessivi 2.500 metri cubi per un valore complessivo di circa 100mila euro. Ultimo aggiornamento: 10:24