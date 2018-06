Feto di 6 mesi in un depuratore: si indaga per risalire alla madre

Drammatica scoperta a Termeno, in Alto Adige: un feto di circa sei mesi è stato trovato nel depuratore. Lo hanno scoperto gli addetti dell'impianto che smaltisce le acque nere di otto Comuni della Bassa Atesina. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Le indagini del caso spettano al Nas di Trento. Per risalire alla madre, i militari stanno contattando i ginecologi e le cliniche della zona. Potrebbe trattarsi di un aborto spontaneo, va inoltre chiarito come il feto sia finito nelle fognature. È massimo il riserbo degli inquirenti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA