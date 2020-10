Festa del Veterano sportivo, il premio 2020 a Silvio Martinello

VENEZIA - Mentre lo sport italiano si dibatte fra mille difficoltà e polemiche per una ripresa post-Covid sempre più difficole, i Veterani dello Sport (Unvs) del Veneto serrano le fila, guardano al futuro e si apprestano a consegnare i premi sportivi 2020 a personaggi di grande spessore. La festa del Veterano sportivo è infatti in programmma il 26 ottobre prossimo nella sala convegni del Centro Servizi di Villa delle Magnolie di Monastier. Per questo i presidenti di tutte le sezioni provinciali si sono ritrovati nel week end nel Veneziano in una location prestigiosa come il Golf club Ca' della Nave di Martellago.



Il consigliere Unvs e neo vicepresidente nazionale Prando Prandi ha spiegato gli aspetti organizzativi della manifestazione di fine ottobre che, grazie alla disponibilità della nota struttura trevigiana - già centro medico di riferimento di società blasonate come la Reyer Venezia -, da itinerante potrebbe diventare appuntamento fisso annuale. Il primo evento quest'anno sarà di "competenza" della sezione veneziana, la Olgeni-Mura, dopo le prime 5 edizioni venete che hanno visto premiare atleti di caratura internazionale come Sara Simeoni, Rossano Galtarossa, Giovanni Battaglin e, lo scorso anno a Verona, Francesca Porcellato. Stavolta l'Unvs veneta non sarà da meno assegnando il riconoscimento a Silvio Martinello, 57 anni, campione padovano olimpionico ad Atlanta 1996, 5 volte iridato e candidato alla presidenza della Federazione ciclistica italiana (Fci).



I PREMIATI

«Le scelte dei premiati rispecchiano i valori dell'Unione Nazionale Veterani dello Sport, mettendo in luce anche aspetti umani - hanno spiegato Prandi e il delegato regionaleVincenzo Cappello - e saranno anche nobilitate dalla borsa di studio di 1000 euro da assegnare a enti, società sportive o atleti particolarmente meritevoli.



Insieme a Martinello - veterano veneto 2020 - ogni sezione premierà con una scultura in vetro un socio che si è distinto nell'attività della sezione e un atleta. La sezione di Venezia - infine - darà un riconoscimento (il mouse di cristallo) a un giornalista che si è distinto nella carriera sportiva.