Ferragosto con il botto a Nordest: proposte e idee per tutti i gusti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Una raffica di iniziative per celebrare il 15 agosto. Il clou si raggiungerà con lo spettacolo di musica e fuochi d'artificio in Pra della Valle a Padova. Cena serale ad osservar le stelle a Cortina, mentre a Pellestrina c'è la tradizionale Sagra del pesce Alberi Parlanti a Treviso. A Melara in Polesine in tavola il Tortello d'oro. In Friuli Vg tanta musica e feste in costume Arriva Ferragosto ed è tempo di festa e divertimento. Ecco una rassegna (non esaustiva) degli appuntamenti di questi giorni. I FUOCHI...