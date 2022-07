Marmolada chiusa, ma il passo di Fedaia è aperto

CANAZEI (TRENTO), 06 LUG - «È opportuno fare chiarezza sulla chiusura della Marmolada: altrimenti ci troviamo con il passo di Fedaia che è un deserto. Ora si può arrivare al passo, vi è l'accessibilità alla strada e alle strutture che sono al di là della diga, aperte e in sicurezza». Così il sindaco di Canazei, Giovanni Bernard, precisando che la zona chiusa è quella che «parte dalla zona bassa del ghiacciaio, dove ora c'è la vegetazione, fino alla cima». «La chiusura, in questo momento, è una scelta dovuta: un modo per garantire la sicurezza e la capacità operativa dei soccorritori, evitando che siano intralciati da curiosi o gente che vuole arrivare sul posto», ha specificato Bernard.