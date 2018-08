Febbre West Nile, il virus isolato per la prima volta nel 1937 in Uganda

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

La febbre West Nile (West Nile Fever) è una malattia provocata dal virus West Nile (West Nile Virus, Wnv), un virus della famiglia dei Flaviviridae isolato per la prima volta nel 1937 in Uganda, appunto nel distretto West Nile (da cui prende il nome). Il virus è diffuso in Africa, Asia occidentale, Europa (dal 1958), Australia e America. I serbatoi del virus, ricordano all'Ulss 6 Euganea, sono gli uccelli selvatici e le zanzare (più frequentemente del tipo Culex pipiens, la comune zanzara domestica che compare di...