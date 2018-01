Fattoria di tigri, leoni, lepoardi: la savana a due passi da Mestre

di Vittorio Pierobon

CAMPOLONGO MAGGIORE - Il ruggito dei leoni si sente da lontano. Fortissimo, un po' inquietante. La savana è a pochi chilometri da Mestre, nelle campagne di Campolongo Maggiore. È qui che abitaassieme ai suoi animali, unaUna fattoria con un appezzamento di terra, dove vivono in capienti gabbie gli animali. Ma non è certo una prigione, lo si capisce immediatamente.è assolutamente amichevole, una simbiosi totale: baci, carezze, coccole come si farebbe con un qualsiasi gatto. Gianni entra ed esce dalle gabbie senza alcun problema, si fa leccare,annusare con la massima tranquillità. Gli animali sono felici di vederlo, gli corrono incontro, lo cercano, vogliono giocare con lui.«Ma andiamoci piano, questo non è il mondo dei cartoni animati di Disney chiarisce subito - questi sono animali che possono essere, bisogna capire i loro comportamenti e non commettere l'errore di attribuirgli sentimenti simili ai nostri. Non sono umani,solo per due motivi: fame e paura. Io non entrerò mai nella gabbia di un leone mentre mangia. Il suo istinto lo porta a difendere il cibo e non c'è amico che tenga. In altri momenti posso accarezzare la pancia di un leone senza alcun rischio».modenese di nascita, come conferma l'accento, vive da oltre vent'anni in Veneto. Figlio di un ingegnere, studi a sua volta in ingegneria e psicologia, ma soprattutto un'immensa passione per gli animali. Ha cominciato comeHa girato il mondo con grande successo...