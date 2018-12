Bidelli dalla Campania e falsi diplomi: irregolari licenziati in tronco

di Mauro Favaro

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Una valanga. Si moltiplicano ledi bidelli assunti nelle scuole del Veneto sulla base di diplomi fasulli . E l'ufficio scolastico regionale ha rotto gli indugi:. Ai presidi è stata inviata una circolare che è una sorta di vademecum: iTutti, senza distinzioni. Ma davanti ad autocertificazioni sospette, i dirigenti sono chiamati ad approfondire le verifiche contattando le scuole che hanno rilasciato i titoli e aprendo se necessari, fino ad arrivare, in caso di conferma delle irregolarità, ale alla segnalazione alla Procura, che potrebbe procedere per falso in atto pubblico.