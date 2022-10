Vino tra le mura: sboccatura Vip al Castello di Avio con Francesco Moser e il Fai

AVIO (Trento) – Sarà Francesco Moser il protagonista domenica prossima 9 ottobre (ore 11.30) dell’evento “Vino tra le mura: la sboccatura” promosso dal Castello di Avio come omaggio al Trentodoc, gioiello enologico del Trentino che annovera tra i grandi protagonisti anche i vigneti della Vallagarina posti ai piedi del maniero sentinella della Valle dell’Adige meridionale.

Il grande campione iridato potrà così abbinare ai vari titoli vinti nella sua prestigiosa carriera sportiva in bicicletta anche quello di primo protagonista di quella che può essere definita la Sboccatura del castellano”. Un titolo enoico simbolico che potrà affiancare ai numerosi riconoscimenti ricevuti in questi anni in Italia e all’estero.

VINO TRA LE MURA

La sboccatura è stato ideato dal FAI (Fondo Ambiente Italiano)-Castello di Avio con l’intento di coinvolgere annualmente i produttori aderenti al Consorzio. Il campione trentino è oggi apprezzato produttore enologico assieme ai suoi figli nella tenuta di Maso Warth, a Gardolo di Mezzo, sulla collina a Nord di Trento. Una nuova professione dove sta ottenendo importanti riconoscimenti esattamente come avvenuto nella sua precedente attività professionale. Non a caso la sua top produzione ha ricevuto recentemente l’assegnazione dei Tre Bicchieri Gambero Rosso.

Domenica mattina Francesco Moser sarà protagonista nel giardino del Castello della sboccatura alla volée di alcune sue bottiglie esattamente come facevano decine di anni fa i mastri cantinieri delle più prestigiose cantine del Metodo Classico in Trentino. Ma sarà anche l’occasione per assistere all’apertura di alcune preziose bottiglie con la sciabolatura, un momento speciale praticato storicamente nei prestigiosi ricevimenti ad appannaggio degli alti ufficiali ed oggi salito a rango di momento imperdibile nei festeggiamenti tanto da diventare alternativo alla tradizionale apertura delle bottiglie.

L’evento fa parte del programma di attività del Fai-Castello di Avio finalizzato alla valorizzazione del mondo rurale della Vallagarina e del Monte Baldo e che a settembre ha proposto molti altri appuntamenti che hanno registrato lusinghieri successi di partecipazione.