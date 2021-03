PADOVA L'ex presidente di Confapi Padova Tito Alleva, 60 anni, e la moglie Patrizia Barbieri, di 55 anni, già presidente regionale di Confapi Veneto, residenti ad Albignasego, sono a processo con l'accusa di bancarotta documentale. Ieri la prima udienza dibattimentale davanti al giudice Sara Ballarin. Si è costituito parte civile il curatore fallimentare, tutelato dall'avvocato Piero Someda. La vicenda ruota attorno al crac di Mediacenterstudio Srl, società con sede ad Albignasego, in largo degli Obizzi, dichiarata fallita dal tribunale l'8 maggio 2017.

Mediacenterstudio era specializzata nel commercio, importazione, distribuzione, progettazione e installazione di sistemi tecnologici ed informatici. Patrizia Barbieri deteneva il ruolo di presidente del consigiio d'amministrazione mentre Tito Alleva era membro del CdA assieme a Roberto Noventa, 52enne, padovano. Quest'ultimo, coinvolto anch'egli nell'inchiesta della Procura, coordinata dal pubblico ministero Marco Peraro, ha però scelto di non affrontare il dibattimento. É uscito di scena concordando la pena. Barbieri e Alleva, difesi dagli avvocati Romolo Bugaro e Jacopo Al Jundi, hanno optato invece per il contraddittorio nella convinzione di poter dimostrare la loro estraneità alle accuse. Sono finiti entrambi sotto inchiesta sulla base degli accertamenti compiuti dal curatore fallimentare di Mediacenterstudio, il dottor Andrea Fontana. Secondo l'accusa avrebbero aggravato il dissesto di una società che navigava da tempo in cattive acque. Barbieri e Alleva sarebbero stati nelle condizioni di richiederne il fallimento con largo anticipo, ben prima della sentenza pronunciata dal giudice Manuela Elburgo. Per la Procura i ripetuti tentativi di salvare la società non avrebbero avuto altro effetto che quello di aumentare l'esposizione debitoria nei confronti dell'erario e degli istituti previdenziali. L'agonia della Srl con sede in largo degli Obizzi avrebbe potuto e dovuto concludersi molto prima. Secondo la curatela fallimentare l'intero capitale sociale era già stato dissipato ancora prima del 2016. Nei bilanci della Srl questa situazione non sarebbe stata però rappresentata correttamente per un'errata valutazione delle sopravvenienze passive, annotate solo nella documentazione contabile relativa all'esercizio 2016, l'ultimo completato prima del crac. Alleva è rimasto al timone di Confapi Padova, l'associazione delle piccole e medie imprese, per due mandati consecutivi, dal 2007 al 2014. Poi è stato sostituito da Carlo Valerio, tuttora in carica. L.I. © RIPRODUZIONE RISERVA

Ultimo aggiornamento: 09:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA