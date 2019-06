Nordest, in un anno la Finanza ​ha scoperto duemila evasori fiscali

di Nicola Munaro

Quasi- la cifra sale a- e una regione divenuta terreno di conquista per le cosche mafiose, con tutto il corollario di quello che questo significa: riciclaggio di capitali illeciti, mercato della droga e guerra (al ribasso) negli appalti, spesso pubblici.Tutti nemici messi nel mirino dal comando Interregionale della Guardia di Finanza, che ieri a Venezia, nella caserma Tommaso Mocenigo, alla Giudecca, ha celebrato il 245esimo anniversario della fondazione del corpo. Un'occasione perfetta per le Fiamme Gialle per tracciare la più classica delle linee sul terreno e fare i conti di un anno che li ha visti alle prese con gli storici avversari (l'evasione fiscale e frodi carosello all'Iva) e le nuove realtà, l'approdo e il consolidamento delle mafie - su tutti ndrangheta e camorra - ormai realtà in Veneto.