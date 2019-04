Da Padova al Nicaragua, un milione di dollari bruciato nella fazenda

di Angela Pederiva

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

VENEZIA - Prima hannoe poi hanno: gliche per anni hanno portato i loro, sostanzialmente ci hanno guadagnato, ma in un caso ci hanno perso. È accaduto con ildove sono, solo per citare la cifra dichiarata durante le deposizioni davanti alla Guardia di finanza. A rimetterci in quel caso sarebbe stato anche il, accusato insieme a Bruno de Boccard di aver gestito dalla Svizzera «una molteplicità di società di comodo (non operative) site in paradisi fiscali e i relativi conti esteri». I contorni dell'affare centramericano sono piuttosto oscuri, tanto che gli atti dell'inchiesta parlano di operazioni «a mezzo di non meglio precisate società». Di sicuro, però, la fattoria deve aver generato più perdite che utili, a giudicare dai racconti dei padovani e veneziani coinvolti nella vicenda (ma non indagati). Ha