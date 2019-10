Estorsioni ad imprenditori per appalti alla Fincantieri: due arresti

di E.B.

GORIZIA - Colpo alla gang delle estorsioni agli imprenditori stranieri: arrestati (e poi ai domiciliari): un uomo di 65 anni e una donna di 55 anni, ritenuti responsabili dia danno di diversi imprenditori (prevalentemente di origine bengalese),all'interno dello stabilimento navale di Fincantieri a Monfalcone.Le indagini, iniziate ad agosto 2018, condotte dai finanzieri della Compagnia di Monfalcone, sono scaturite da una denuncia, presentata da parte di un lavoratore dipendente,, per fatti minimamente riconducibili a quelli che, da lì a poco, avrebbero attirato l'attenzione degli inquirenti. Infatti, le attività investigative hanno permesso di individuare l'esistenza di, ideato e realizzato dai due monfalconesi colpiti dal provvedimento restrittivo. Gli arrestati, approfittando delle forti relazioni esistenti con i titolari di alcune aziende committenti operanti nello stabilimento,tra la domanda ed offerta di manodopera,e facendo leva sulla condizione di ricattabilità degli stranieri a capo di piccole aziende, a causa del basso tasso di scolarizzazione, della scarsa comprensione della lingua italiana e della pressochéregolanti i rapporti di lavoro.I due indagati hanno così preteso, a garanzia dell'assegnazione della commessa per lavori in sub-appalto,, previa minaccia di estrometterli dai futuri lavori in caso di mancata corresponsione di quanto imposto. L'estorsione non sempre si è esaurita nel pagamento indebito per ogni commessa ottenuta, ma si è realizzata anche attraverso altre imposizioni,nelle aziende degli imprenditori stranieri, al solo fine di giustificare contabilmente le «uscite» di denaro estorte. Nel corso degli ultimi mesi sono stati documentati numerosi episodi e fatti estorsivi, grazie anche alle attività tecniche svolte dai finanzieri, che vanno a comporre il quadro probatorio.