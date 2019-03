Emigrazione, Arborea in Sardegna è il primo Comune onorario del Veneto

VENEZIA - Arborea, località sarda in provincia di Oristano, è il primo «Comune onorario» del Veneto che verrà insignito del riconoscimento regionale per le iniziative assunte a tutela della cultura e della civiltà veneta. La cerimonia è prevista martedì 12 marzo, a palazzo Ferro-Fini a Venezia, sede del Consiglio regionale veneto, alla presenza dell'assessore ai flussi migratori Manuela Lanzarin, insieme al presidente del Consiglio Roberto Ciambetti. La Regione Veneto ha istituito a fine 2017 il «Registro dei Comuni onorari» per valorizzare rapporti di reciprocità e di scambio con le comunità meta di emigrazione dei corregionali e che hanno conservato nella loro storia e nelle loro tradizioni testimonianze significative dell'identità e della cultura veneta.



Il premio annuale di 15 mila euro viene assegnato al Comune 'onorario' che meglio ha saputo conservare e promuovere il legame con le radici venete e valorizzare l'apporto della cultura veneta. Arborea è gemellato con i comuni veneti di Zevio (Verona) e Villorba (Treviso), proprio in forza della propria storia e composizione demografica e delle iniziative realizzate nel biennio 2017-18 per valorizzare storia, cultura e identità veneta. Fu fondata negli anni del ventennio fascista con il nome di 'Mussolinià (nome che conserverà fino al 1944), come colonia agricola per la bonifica della piana di Marrubiu e il contrasto alla malaria. Grande fu l'apporto degli emigranti veneti che da Treviso, Rovigo, Vicenza, Padova e Venezia si trasferirono nella Piana del Campidano, sulla costa occidentale della Sardegna, per lavorare per la Società Bonifiche Sarde.

© RIPRODUZIONE RISERVATA