Contro il traffico in tilt c'è l'accordo: scende in campo la polizia locale

FRIULI e VENETO -: entro breve i comuni attraversati dal traffico in uscita dall’, referente per tutti quello di, in seguito a chiusure o eventi particolarmente critici, potranno potenziare le forze in servizio sulla viabilità esterna cone appositamente formato, il cui costo sarà coperto, su disposizione del commissario straordinario per l’emergenza in A4, per quest’anno con fondi di Autovie Venete mentre per il 2019 e 2020 da risorse della Regione Friuli Venezia Giulia.Lo strumento utilizzato, che tecnicamente si chiama accordo di cooperazione pubblico-pubblico, è stato illustrato dal presidente della concessionaria, Maurizio Castagna, durante il consiglio di amministrazione della concessionaria che si è riunito oggi, giovedì 14 giugno, a Trieste.«Nella sostanza - spiega Castagna - è previsto che il commissario delegato per l’anno in corso e la Regione Fvg per gli anni successivi, fino al 2020, rimborsino agli enti locali e a Fvg Strade, i maggiori oneri finanziari derivanti dal potenziamento del servizio di polizia locale».«L’impegno che l’accordo pone direttamente in capo alla società è sostanzialmente quello di fornire agli enti locali tutto il supporto informativo indispensabile per la gestione dei percorsi alternativi e nella copertura degli oneri economici connessi all’allungamento dei tempi di presidio delle strade esterne all’asse autostradale, nell’ambito delle tratte di propria competenza, in relazione a quanto già contenuto nei Protocolli sottoscritti con le Prefetture».L’impegno economico di cui Autovie si farà carico, in virtù di quanto disposto dal Commissario per una situazione che è di emergenza nell’emergenza, sarà di circa 200mila euro. Approvato dal consiglio l’accordo, una volta perfezionati gli ultimi dettagli, sarà reso operativo.Nella seduta di oggi, il presidente ha anche aggiornato i consiglieri sulla situazione della viabilità e sulle attività pianificate per gestire l’emergenza traffico e l’esodo estivo. Altri punti all’ordine del giorno l’affidamento di due appalti: il servizio di pulizia e quello di raccolta e smaltimento rifiuti, suddiviso in tre diversi lotti. Il primo, il cui importo complessivo a base d’asta era di 2 milioni 360mila 560 euro è stato affidato a Gsa, Gruppo Servizi Associati spa, mentre il secondo, il cui importo era di un milione 343mila 573 euro è stato assegnato a Ciclat Trasporto e Ambiente; Comu srl; Snua srl.