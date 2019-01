Padova, Treviso e Vicenza: Diesel Euro4 liberi di circolare da martedì 22

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VENEZIA - Smog, l'emergenza "rossa" rientra: grazie alle nuove condizioni meteo, la concentrazione di polveri sottili Pm10, secondo il bollettino ufficiale dell'Arpav è scesa sotto i livelli di guardia per due giorni consecutivi, venerdì e sabato scorsi, il che ha interrotto la sequenza di 10 giorni di aria "pessima" che ha fatto scattare la stretta ulteriore alla circolazione dei veicoli. . A, da domani 22 gennaio potranno tornare a circolare i veicoli Diesel Euro 4 e i veicoli commerciali. Restano le sole limitazioni "base": tra le 8.30 e e le 18.30 non possono circolare i diesel Euro 0-3 e i benzina Euro 0-1 e tutti i veicoli con motore a due tempi.L'aria, in tutto il Veneto con la sola eccezione del Bellunese, resta cattiva: già domenica, a Padova e in altri centri si è tornati a superare i 50 microgrammi per metrocubo di Pm10, e non resta che sperare nel meteo per evitare nuovi blocchi, che scattano dopo 4 giorni consecutivi di superamento di quota 50 (il livello "arancio") e dopo 10 giorni consecutivi (livello "rosso"). Il prossimo bollettino Arpav è atteso per giovedì 24:. Respirare tranquilli, invece, è un altro discorso...