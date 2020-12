Elicottero turistico con 7 persone a bordo precipita e prende fuoco, 2 feriti e 5 "miracolati"

BOLZANO - Paura ma lieto fine questo pomeriggio in val Sarentino, in Alto Adige, per un elicottero turistico precipitato con 7 persone a bordo: 5 di esse sono rimaste miracolosamente illese, due (fra le quali una bimba) hanno riportato ferite non gravi.

Secondo una prima ricostruzione, l'elicottero che partito dall'aeroporto di Bolzano, per cause in corso di accertamento è caduto su un versante nevoso vicino a una radura all'altezza di San Martino e ha poi preso fuoco. Gli occupanti sono riusciti ad uscire in tempo dal velivolo in fiamme.

I due feriti sono una bimba di 10 anni, con un trauma alla schiena (trasportata all'ospedale di Bressanone) e un adulto che ha un trauma alla spalla (trasportato all'ospedale di Bolzano). Accertamenti sono stati avviati dai carabinieri.

