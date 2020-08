VENEZIA La proposta del Veneto è stata accolta: gli elettori in quarantena potranno votare da casa. Lo prevede la circolare diramata dal ministero dell’Interno alle prefetture, che disciplina le modalità con cui dovranno avvenire le Regionali, le Comunali, le suppletive per il Senato e il referendum sul taglio dei parlamentari. Le urne saranno aperte il 20 e il 21 settembre, cioè ancora in emergenza sanitaria, il che imporrà una serie di cautele del tutto particolari.

LE MANI

Attenzione speciale alle schede. Quella che riguarda il collegio uninominale 9 di Verona, dove sarà scelto un senatore in sostituzione del defunto Stefano Bertacco, dovrà essere consegnata dall’elettore al presidente di seggio (o a chi ne fa le veci), «il quale è tenuto a staccare il tagliando antifrode dalla scheda medesima e a collocarla, quindi, nell’urna» e per questo «indosserà i guanti». Questo passaggio di mani è dovuto al fatto che si tratta di un residuo delle Politiche 2018, quando era stata introdotta la novità del codice alfanumerico, che deve essere maneggiato dal personale del seggio. Per le altre consultazioni della tornata 2020, invece, l’obiettivo è di contenere il più possibile il rischio di contagio: perciò «l’elettore, dopo essersi recato in cabina, aver votato e ripiegato la scheda o le schede, provvede a inserirle personalmente nella corrispondente urna».

NEGLI OSPEDALI

Visti gli inusuali numeri dei ricoveri ospedalieri, le sezioni elettorali saranno allestite nelle strutture sanitarie con reparti Covid che abbiano almeno 100 (anziché 200) posti-letto e si occuperanno anche di gestire il seggio speciale per i nosocomi più piccoli. Se non ci saranno scrutatori sufficienti, il sindaco potrà nominare il personale sanitario delle Unità speciali di continuità assistenziale e i volontari della Protezione civile. Il loro onorario fisso forfettario sarà aumentato del 50% «in considerazione della particolare delicatezza dei compiti che dovranno essere svolti nel presente contesto epidemiologico e del rilevante impegno da dedicare alla raccolta del voto dei malati Covid-19 o degli elettori in quarantena o in isolamento fiduciario».

A DOMICILIO

A questo proposito, il voto a domicilio sarà possibile per i positivi e i loro contatti che non devono uscire di casa. Tra il 10 e il 15 settembre questi elettori dovranno trasmettere al Comune di residenza, con modalità «anche telematiche», una dichiarazione con cui comunicano la volontà di partecipare alla consultazione e un certificato con cui l’Ulss attesta che alla data del 6 settembre («14° giorno antecedente la data della votazione») il paziente si trova in quarantena. In questo caso il voto sarà assegnato alla sezione ospedaliera territorialmente più vicina all’abitazione e il sindaco «provvede a pianificare ed organizzare il supporto tecnico-operativo a disposizione dei seggi per la raccolta del voto domiciliare». La circolare sottolinea che «devono essere, comunque, assicurate, con ogni mezzo idoneo, la libertà e la segretezza del voto nel rispetto delle esigenze connesse alle condizioni di salute dell’elettore ed in stretta osservanza delle indicazioni operative impartite dalla competente autorità sanitaria».

