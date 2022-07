Meno posti e crollo dei voti, scatta la mannaia sulle candidature: -39 posti a Nordest La mappa

VENEZIA - Dicesi afflizione uno stato di tristezza e angustia. E c'è da immaginare che per 26 veneti sarà così, dal momento che tra due mesi si troveranno senza più un titolo, saranno solo ex. Ex deputato, ex senatore. Saranno le prime vittime del taglio dei parlamentari: i posti dei bei tempi, i mille del Parlamento, cesseranno il 25 settembre quando si tornerà anticipatamente alle urne per dare inizio alla XIX legislatura, quella vedrà una Camera e un Senato più asciutti, solo 400 deputati anziché 630, solo 200 senatori anziché 315. Adesso ci sarà da sgomitare. Con un'unica eccezione: Fratelli d'Italia.



FRATELLI D'ITALIA

«I coordinamenti provinciali faranno le loro proposte, il partito ascolterà i territori, poi è chiaro che qualcuno dovrà fare una sintesi», dice Luca De Carlo, bellunese, sindaco di Calalzo, dal 2020 a Palazzo Madama dove è subentrato allo scomparso Stefano Bertacco. De Carlo è uno dei 4 parlamentari veneti di FdI con il veronese Ciro Maschio, la vicentina Maria Cristina Caretta e il padovano di nascita e romano d'adozione Adolfo Urso. La previsione è di passare dal 4% del 2018 al 15% se non al 20% e, in Veneto, di raddoppiare gli eletti. Questo spiega perché tra i Fratelli ci sia la corsa alla candidatura.

Nomi? Potrebbero tentare la corsa l'assessore regionale Elena Donazzan, magari il veneziano Raffaele Speranzon, non è esclusa la padovana Elisabetta Gardini e nemmeno il vicentino Sergio Berlato che però dovrebbe lasciare anzitempo Bruxelles. Tra i nuovi, il trevigiano Claudio Borgia.



MOVIMENTO 5 STELLE

Tra i grillini si preannunciano tante lacrime. Al netto delle fuoriuscite registrate durante la legislatura (cosa faranno ad esempio Alvise Maniero, Silvia Benedetti, Sara Cunial?), anche per i duri e puri sarà difficile tornare in Parlamento. Riflettori sul ministro Federico D'Incà, l'unico tra i grillini ad applaudire il premier Mario Draghi l'altro giorno alla Camera: il governista bellunese tornerà in lista con il M5s o sarà in libera uscita?



PARTITO DEMOCRATICO

Erano 10 i dem veneti eletti a Roma nel 2018. In realtà 11, se si conta anche la veronese Alessia Rotta, piazzata in Toscana. Degli 11, tre se ne sono andati: la veneziana Sara Moretto, la vicentina Daniela Sbrollini e la marchigiana Lucia Annibali hanno seguito Matteo Renzi ed Ettore Rosato in Italia Viva. Il taglio dei posti comporta che non tutti gli 8 dem, anche se aspirano, ce la faranno. Dovrebbe essere certo di ricandidatura il senatore veneziano Andrea Ferrazzi, difficile che il bellunese Roger De Menech possa lasciare anche se ha fatto due mandati (meno qualche mese): da contemperare ci sono infatti le quote territoriali. E ovviamente quelle di genere: tolta Rotta, gli uscenti sono tutti maschi. Non si escludono new entry. O ritorni, come Laura Puppato.



LEGA

Nel 2018 la Lega in Veneto aveva fatto strike: quasi il 32% nella circoscrizione Veneto 1, addirittura il 32,39% nella circoscrizione Veneto 2, al Senato 31,78%. Risultato: 32 eletti. Resteranno a casa in tanti, si dice almeno la metà. Per farcela bisognerà essere piazzati nei collegi uninominali giusti, quelli vincenti, oppure ai primi posti nelle liste del proporzionale. E ci decide chi va dove? Nessuno lo afferma, tutti lo sussurrano: le sorti saranno nelle mani di Matteo Salvini dopo una cernita iniziale fatta da due padovani, il deputato Massimo Bitonci (tra l'altro: si ricandiderà per la quarta volta?) e il commissario veneto Alberto Stefani. Difficile che qualche regionale possa trovare posto, potrebbe spuntarla forse il vicentino Nicola Finco.



FORZA ITALIA

Lo strappo del ministro Renato Brunetta lascia di fatto libero un posto, ma tra gli azzurri nessuno osa previsioni. Tranne una: L'unico sicuro di ricandidatura in un collegio blindato? L'avvocato del Cavaliere, Niccolò Ghedini, se lo vorrà.



SINDACI

Meno posti e collegi più grandi. Sono le due principali novità che scatteranno con le elezioni Politiche del 25 settembre. A spiegarle è il professor Paolo Feltrin, presidente dell'Osservatorio elettorale del consiglio regionale del veneto.



IL TAGLIO

Complessivamente Veneto e Friuli Venezia Giulia perdono 34 seggi. Si arriva a -39 se si conta anche il Trentino Alto Adige. Ecco perché. In tutta Italia la Camera passa da 630 a 400 seggi, che scendono a 392 perché 8 spettano all'Aire per gli eletti all'estero. Dei 392 seggi, 149 sono uninominali e 245 plurinominali (o proporzionali). Il Senato passa da 315 a 200 seggi, che si riducono a 196 perché 4 spettano agli eletti all'estero. Dei 196 seggi, 74 sono uninominali e 122 plurinominali.

Il Veneto alla Camera aveva 50 seggi (20 nella circoscrizione Veneto1 e 30 in Veneto2) e adesso scende a 32 (13 nella circoscrizione Veneto1 di cui 5 uninominali e 8 plurinominali e 19 in Veneto2 suddivisi tra 7 uninominali e 12 plurinominali). Al Senato il Veneto aveva 24 seggi, ora scende a 16 (5 uninominali e 11 plurinominali). Totale: il Veneto perde 26 seggi. Il Friuli Venezia Giulia passa da 20 seggi (13 Camera, 7 Senato) a 12 (8 Camera, 4 Senato): -8. Il Trentino Alto Adige aveva 18 seggi (11 Camera, 7 Senato), ora ne ha 13 (7 camera, 6 Senato): -5. Significa che nell'intero Nordest 39 deputati e senatori non saranno rieletti.



LE SOGLIE

Ridotti i seggi e ampliati i collegi (come si può vedere nel grafico), per il resto la legge resta sempre la stessa. Ci sono le soglie di sbarramento, 10% per le coalizioni, 3% per le liste (anche se sono in coalizione). Particolarità: se una lista in coalizione prende meno dell'1% non accede alla ripartizione e i suoi voti non vengono conteggiati; se prende tra l'1 e il 3% non accede alla ripartizione ma i voti vengono calcolati per la distribuzione dei seggi. Solo per il Senato, la soglia - in questo caso regionale - è del 20%: è il caso della lista Südtiroler Volkspartei.



DIVIETI

Nessuno può essere candidato in più di un collegio uninominale, né può correre contemporaneamente alla Camera e al Senato. Un candidato può candidarsi al massimo in 5 collegi plurinominali. Allo stesso modo un candidato può correre in un collegio uninominale e fino a 5 collegi plurinominali. Chi viene eletto in più collegi plurinominali non può poi scegliersi il seggio: scatta in automatico l'elezione dove ha preso meno voti. Se un candidato viene eletto sia in un collegio uninominale che in un plurinominale, scatta il seggio dell'uninominale.



INELEGGIBILITÀ

La legge dice che i sindaci dei Comuni con più di 20mila abitanti per candidarsi al Parlamento devono dimettersi almeno 180 giorni prima delle elezioni Politiche. Trattandosi in questo caso di un voto anticipato, l'obbligo delle dimissioni è successivo: i sindaci hanno 7 giorni di tempo per rassegnare l'incarico dalla data del decreto di scioglimento delle Camere (che è di giovedì 21 luglio). Se, ad esempio, il sindaco di Venezia e presidente di Coraggio Italia, Luigi Brugnaro, volesse candidarsi al Parlamento per i suoi fucsia, dovrebbe lasciare Ca' Farsetti entro il 28 luglio.



INCOMPATIBILITÀ

Per consiglieri regionali, assessori regionali, governatori non c'è l'ineleggibilità, ma l'incompatibilità: possono candidarsi al Parlamento e, se eletti, poi devono scegliere quale ruolo tenere.



QUOTE ROSE

Nessuno dei due generi, maschio e femmina, può superare il 60% delle candidature. La soglia, per la Camera, è nazionale, quindi potrebbero esserci collegi tutti rosa e altri tutti azzurri, il conto va fatto complessivamente. Nei collegi plurinominali l'ordine dei candidati deve essere alternato: un maschio, una femmina - o viceversa - e via dicendo.