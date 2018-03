Tra le figure di spicco ad essere elette all'uninominale c'é Renato Brunetta (Fi) (collegio di S. Donà di Piave nel veneziano). A segnare l'autentico exploit è la Lega che triplica rispetto all'11% delle precedenti politiche del 2013 (con Forza Italia ha visto invertiti i ruoli).

VENEZIA - Lapigliatutto nelle elezioni Politiche 2018: si conferma primo partito in Veneto e triplica i consensi rispetto all'11% delle Politiche 2013.Così dicono i dati dei collegi plurinominali dele della. Il Carroccio ha il 31,83% dei voti con la coalizione di centrodestra che raggiunge il 48,2%. Da segnalare ilche con il 24,46% è il secondo partito mentre ilcrolla di 6 punti si ferma il 17% (nel 2013 aveva il 23%). Anchearretra e arriva solo al 10,88%,al 4,29% eall'1,25%.è al 2.5%. Ilraggiunge l'1,1% mentreA livello di coalizione, il centrodestra è al 48,2%, mentre il centrosinistra meno della metà, al 20,4%.Si attende la ripartizione dei seggi, ma la coalizione diprevarrà in ogni collegio al Senato e nei collegi plurinominali avrà5 Lega, 2 Fi e 1 Fratelli d'ItaliaCAMERA - I risultati dei collegi uninominali della Camera confermano le tendenze: nei collegi plurinominali (31 eletti in totale) la Lega avrà 11 eletti: 4 ine gli altri 7 in(per il centrodestra altri 5 eletti: 3 Fi e 2 Fratelli d'Italia); Il Pd rispettivamente 3 e 4 eletti, i M5s 3 e 5 eletti quindi 8 deputati totali veneti contro i 7 del Pd.Le percentuali si discostano di pochissimo rispetto al Senato: 48,1% il centrodestra, 24,4 il M5s e 20.3 il centrosinistra.DATI NAZIONALI - A livello nazionale il Movimento 5 Stelle è il primo partito sopra il 32%, la Lega stacca Forza Italia di 4 punti. Il Centrodestra raggiungerebbe il 37,39 per cento come coalizione e il Centrosinistra solo poco più del 23 per cento.