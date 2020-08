VENEZIA - Sulla carta sono 11 candidati presidenti della Regione del Veneto per 19 liste e oltre 900 aspiranti consiglieri. Ma tutto lascia presagire che la corsa sarà a 9, perché due concorrenti (Ivano Spano di Indipendenza Noi Veneto e Loris Palmerini di Venetie per l'autogoverno), al di là delle carte bollate che hanno già promesso, rischiano l'esclusione non avendo presentato neanche una delle 4mila firme richieste alle liste che non hanno collegamenti con gruppi esistenti in consiglio regionale. In attesa che il presidente della commissione elettorale della Corte d'appello di Venezia, Franco Giuliano, renda noto il verdetto, al momento si hanno dunque 10 candidati contro 1 e cioè tutti contro il governatore in carica, strafavorito nei sondaggi, Luca Zaia.

I dieci, contando anche Spano e Palmerini, sono Arturo Lorenzoni per il centrosinistra, Enrico Cappelletti per il M5s, la centrista di Italia Viva Daniela Sbrollini, l'ex supporter dello stesso Zaia che adesso guida il Partito dei Veneti Antonio Guadagnini, gli ambientalisti di Ves con l'ex pentastellata Patrizia Bartelle, il no-vax del Movimento 3V Paolo Girotto e gli unici due che, senza collegamenti a Palazzo Ferro Fini, sono riusciti nonostante il periodo ferragostano a raccogliere le firme: la paladina dell'autonomia, ex dem, Simonetta Rubinato e il segretario di Rifondazione comunista Paolo Benvegnù.

TENSIONE

La giornata di ieri, sabato 22 agosto, è stata caratterizzata dalla tensione tra la Lega e gli alleati di Forza Italia in merito al pubblicizzato patto romano tra il presidente Silvio Berlusconi e l'ex segretario del Carroccio ed ex sindaco di Verona Flavio Tosi. Un patto che prevedeva - come effettivamente si è verificato - l'ingresso nella lista veronese degli azzurri di un uomo di Tosi e cioè Alberto Bozza. Intuibile l'irritazione leghista, considerato che Tosi cinque anni fa era candidato in Regione contro Zaia. Il punto è che di questo patto romano, che Tosi ha riferito risalire a mercoledì scorso, non solo la Lega non sapeva niente, ma c'è pure la smentita di Forza Italia. Ecco cosa dice il comunicato diffuso ieri e firmato dal coordinatore regionale di Forza Italia, Michele Zuin: «In merito a quanto apparso oggi sulla stampa, a proposito di un accordo nazionale tra il Presidente Berlusconi di Forza Italia e Flavio Tosi, si precisa che la notizia è priva di ogni fondamento». Quindi il patto è una invenzione? Zuin spiega: «Non esiste un patto nazionale, Berlusconi non ha firmato nulla con Tosi». Ma il veronese Bozza nella vostra lista c'è, quindi esiste o no un accordo con Tosi? «C'è un accordo regionale - dice Zuin - verbale, tra galantuomini, tra me e Flavio Tosi e tale per cui è entrato nella nostra lista Alberto Bozza, che tra l'altro è un ex forzista che prima della presentazione delle liste si è reiscritto a Forza Italia. Sono stato io a trattare con Tosi, c'eravamo sentiti un po' prima dell'emergenza sanitaria del Covid, ci siamo risentiti adesso e ci siano messi d'accordo. Io ho parlato con i miei referenti provinciali e sono stati tutti d'accordo e ho informato anche il livello nazionale. Sia chiaro: non sto smentendo l'accordo, anzi, ma va precisato che è regionale non nazionale».

I RILIEVI

Tornando alla corsa per Palazzo Balbi, va detto che nel 2015 i candidati alla presidenza erano stati 7, ben 4 in meno rispetto ad ora, mentre le liste erano più o meno le stesse (20). L'attesa ora è per il pronunciamento della commissione elettorale della Corte d'appello: oltre alle contestazioni a Spano e Palmerini di non avere le firme necessarie, sono stati mossi altri rilievi: il simbolo di Simonetta Rubinato è troppo simile a quello della terza lista di Zaia e forse dovrà essere cambiato, inoltre alcuni candidati non hanno firmato l'accettazione della candidatura e rischiano di saltare (ad esempio a Treviso l'azzurra Alessia Rigatti e Alessio Morosin del Partito dei Veneti).

LA CAMPAGNA

Adesso parte la campagna elettorale dei singoli aspiranti consiglieri. Agguerrita quella in casa di Fratelli d'Italia: a Verona Massimo Giorgetti tenta l'elezione per la sesta volta e, come ha scritto su Facebook, già si vede in giunta, nuovamente assessore; a Padova sarà interessante vedere chi prenderà più voti tra l'ex presidente della Provincia Enoch Soranzo ed Elisabetta Gardini; a Vicenza corrono tutti per arrivare primi, da Elena Donazzan in ticket con Silvio Giovine a Joe Formaggio fino al genero di Sergio Berlato Vincenzo Forte. Sarà una caccia alle preferenze anche nelle liste azzurre, dove il potente Udc Antonio De Poli a Padova ha candidato Vincenzo Gottardo e Chiara Matteazzi, ma il derby sembra tutto tra Maurizio Conte e Elisa Venturini più che Katia Noventa. E non sarà da meno il Partito Democratico che, dopo aver rinunciato a Palazzo Balbi per sostenere Arturo Lorenzoni, ora si gioca la partita del capogruppo: in ballo Graziano Azzalin, Francesca Zottis, Andrea Zanoni. Per Enrico Cappelletti e il M5s, invece, l'obiettivo di non rimediare una troppo magra figura.

(ha collaborato Tullio Cardona)

