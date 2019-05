Elezioni europee, gli eletti a Nordest Ballottaggi 9 giugno, i Comuni al voto

Matteo Salvini (voti 544.158), Mara Bizzotto (94.720), Gianantonio Da Re detto Toni (43.397), Paolo Borchia (37.342), Alessandra Basso (25.283), Elena Lizzi (25.252). Primo dei non eletti, ma prenderà il posto di Matteo Salvini: Marco Dreosto (23.158). Gli eletti veneti sono tre (Bizzotto, vicentina, Da Re, trevigiano, e Borchia, veronese), quelli friuliani due (Lizzi e Dreosto, che subentrerà a Salvini).



PD 4 seggi: Carlo Calenda (voti 275.161), Elisabetta Gualmini (77.177), Paolo De Castro (52.087), Alessandra Moretti (51.043). Primo dei non eletti: Achille Variati (49.480). Tra gli eletti, solo Moretti è veneta.



M5s 2 seggi: Marco Zullo (voti 15.960), Sabrina Pignedoli (13.685). Prima dei non eletti: Viviana Dal Cin (10.859). Tra gli eletti, Zullo "rappresenta" sia Veneto che Friuli, essendo nato a Verona e residente a Pordenone.



FdI 1 seggio: Giorgia Meloni (voti 72.482). Primo dei non eletti, ma prenderà il posto di Giorgia Meloni: Sergio Antonio Berlato (19.448).



Svp 1 seggio: Herbert Dorfmann (voti 100.057). Prima dei non eletti: Claudia Segnana (1.568).



ELEZIONI COMUNALI VENETO

Dei 21 Comuni al voto con oltre 15.000 abitanti, ecco i dieci che andranno al ballottaggio domenica 9 giugno.



ROVIGO Monica Gambardella contro Edoardo Gaffeo

MONSELICE Giorgia Bedin contro Gianni Mamprin

CADONEGHE Marco Schiesaro contro Marco Schiavo

MOGLIANO VENETO Davide Bortolato contro Carola Arena

NOALE Patrizia Andreotti contro Michela Barin

SPINEA Martina Vesnaver contro Emanuele Ditadi

NEGRAR DI VALPOLICELLA Marco

Andreoli contro Roberto Grison

PESCANTINA Davide Quarella contro Luigi Cadura

SAN BONIFACIO Giampaolo Provoli contro Emanuele Ferrarese

VALDAGNO Alessandro Burtini contro Giancarlo Giuseppe Acerbi



Pur non raggiungendo i 3.000 abitanti andrà al ballottaggio anche il Comune di Campodoro (Padova) perchè i due candidati a sindaco hanno ottenuto esattamente lo stesso numero di voti. G ianfranco Vezzaro (Lega Salvini - Fratelli D'Italia) e il sindaco uscente Vincenzo Gottardo (Campodoro Unito) hanno ottenuto entrambi 751 voti (45,02%).

Curiosità Non sono valide le elezioni nei comuni di Chiarano (TV), Lozzo di Cadore (BL) e Voltago Agordino (BL) per il mancato raggiungimento del quorum dei votanti.



ELEZIONI COMUNALI FRIULI VENEZIA-GIULIA

Nessun comune al ballottaggio. L'unico oltre i 15.000 abitanti alle urne eradove ha vinto Marco Sartini con il 55,77% dei voti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA