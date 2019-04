Europee: lista Lega, solo 4 veneti Sorpasso Bologna, territorio ignorato

di Alda Vanzan

VENEZIA - Una sberla. Peggio che nel 2018, quando si doveva votare per il Parlamento italiano e le liste uscite da via Bellerio fecero storcere il naso a più di qualcuno in casa della Liga Veneta. Adesso, per le Europee del 26 maggio, l'affronto è numerico, con il Veneto surclassato dall'Emilia Romagna: 4 candidati qui, 5 lì, più 2 in Friuli Venezia Giulia e 1 in Trentino Adige Adige, per un totale di 13 candidati con il capolista Matteo Salvini che correrà in tutta Italia, salvo poi dimettersi per...