Veneto 49,9% Friuli 42,5 Lega record M5s solo 8,9%, Fdi sorpassa Fi Ecco i nomi di tutti gli eletti zero seggi al partito di Berlusconi

Matteo Salvini (voti 535.712), Mara Bizzotto (93.073), Gianantonio Da Re detto Toni (42.718), Paolo Borchia (36.759), Alessandra Basso (24.551), Elena Lizzi (23.960). Primo dei non eletti: Marco Dreosto (22.208).



PD 4 seggi: Carlo Calenda (voti 265.374), Elisabetta Gualmini (75.276), Paolo De Castro (51.493), Alessandra Moretti (49.518). Primo dei non eletti: Achille Variati (49.480).



M5s 2 seggi: Marco Zullo (voti 15.458), Sabrina Pignedoli (13.256). Prima dei non eletti: Viviana Dal Cin (10.859).



FdI 1 seggio: Giorgia Meloni (voti 72.482). Primo dei non eletti: Sergio Antonio Berlato (19.250).



Svp 1 seggio: Herbert Dorfmann (voti 98.550). Prima dei non eletti: Claudia Segnana (1.568).

VENEZIA -in Italia, nel Nord Italia e soprattutto nelle Venezie: alle elezioni europee 2019 inil partito di Salvini e di Zaia sfiora la, con uno spettacolare 49,9 per cento. Inè comunque fortissima, primo partito con il 42,5 per cento. In Trentino fa il 37,7%, primo partito ancora. Nella circoscrizione Nordest, che comprende anche l'ex rossa Emilia Romagna (anche lì quello di Salvini è il primo partito), la Lega fa segnare un 41%, record di sempre e fino a pochissimi anni fa inimmaginabile. Impressionano anche i dati delle province: il vecchio schema di una Lega forte in alcune aree e debolissima in altre è saltato: ora il primo partito del Veneto è tale in tutte le province, nessuna esclusa, e con percentuali assai vicine: basti pensare che la provincia dove la Lega è più debole è Venezia, dove raggiunge comunque il 45,8%. La maggioranza assoluta viene superata nelle due province storicamente più forti, Treviso (53,7%) e Vicenza (52,7%). A Belluno il risultato è 47,2%, a Rovigo 48,5%, a Padova 48,3% e a Verona 49,7%.Ilè clamoroso: se in Italia si ferma al 17,1%, superato dal Pd che pur dimezzato rispetto al 40% delle precedenti europee, resta comunque saldo al 22,7%, in Veneto il partito di Grillo non raggiunge nemmeno il 10% fermandosi all'8,9%. Anche nel Veneto il Pd fa molto meglio, col 18,9%.Se la Lega ha fatto il pieno, che Forza Italia si indebolisca era conseguenza prevedibile: ma pochi prevedevano in Veneto appena un 6%, solo quinto partito della Regione,che fa segnare un ottimo 6,8%.Con risultati simili, la stima di attribuzione dei 14 seggi che nel Parlamento Europeo sono a disposizione della Circoscrizione Nordest è impressionante: sei se li prende la Lega, quattro il Pd, solo due il Movimento 5stelle, uno Fratelli d'Italia. Forza Italia, fino a pochi anni fa primo partito, ottiene, anche grazie al contestatissimo accordo con la Svp, in forza del quale l'unico seggio scattato non andrà a Fi, ma al partito di lingua tedesca del Sudtirolo.