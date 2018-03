Nordest, il primato spetta al Veneto. Alle urne oltre il 78% degli elettori

VENETO

574 comuni su 574 - il 78,85%

TRENTINO-ALTO ADIGE

291 comuni su 292 - 74,16%

FRIULI-VENEZIA GIULIA

215 comuni su 215 - 75,07%



La «lunga giornata elettorale ancora una volta ha visto gli elettori veneti distinguersi per la partecipazione al voto». Lo afferma il presidente del Consiglio regionale veneto, Roberto Ciambetti. «Il raffronto con le elezioni del 2013 è impossibile da fare - aggiunge -, ma di certo la diversa partecipazione al voto tra aree diverse del Paese condizionerà e non di poco l'esito finale del risultato elettorale: il meccanismo di assegnazione dei seggi, infatti, può riservare qualche sorpresa, per cui come sappiamo ogni valutazione si potrà fare solamente a conteggi conclusi su tutto il territorio nazionale».



«La mia sensazione - prosegue Ciambetti - è che le diverse tensioni, aspirazioni e bisogni delle aree e regioni del Paese porteranno a un risultato difforme da area ad area: nel nord, dove il sistema produttivo è allineato con la ripresa europea, il bisogno di diminuire il carico fiscale da una parte e dall'altra la necessità di rivedere la Riforma Fornero per i lavoratori anziani al fine di introdurre nuove leve fresche tecnicamente preparate per le esigenze di una economia a forte tecnologia, nonché i temi della sicurezza e lotta alla delinquenza, le problematiche bancarie e, ultimo ma non per ultimo, la questione dell'Autonomia che investe in primo luogo». Ciambetti sottolinea come «il dato veneto sia interessante e confermi il forte senso civico dei cittadini e lo scarto rispetto alla media italiana è importante. Già alle 19 colpiva il dato di Vicenza, ma tutte le provincie sono sostanzialmente allineate con uno scarto leggero rispetto al Friuli, dove il voto è stato lievemente inferiore. Più elevata la differenza con il Trentino e l'Alto Adige ma qui forse hanno giocato dinamiche relative alla qualità dei candidati paracadutati e forse non del tutto graditi agli elettori soprattutto quelli di lingua tedesca».



CAMERA

Ecco le affluenze in ogni capoluogo veneto di Provincia per le elezioni della Camera, secondo i dati del sito del ministero dell'Interno.

BELLUNO 63 comuni su 63 - 74,11%

PADOVA 102 comuni su 104 - 80,38%

ROVIGO 50 comuni su 50 - 76,51%

TREVISO 92 comuni su 95 - 79,29%

VENEZIA 44 comuni su 44 - 76,78%

VERONA 97 comuni su 98 - 78,27%

VICENZA 117 comuni su 120 - 80,29%



Ecco le affluenze in ogni capoluogo di Provincia del Friuli Venezia Giulia per le elezioni della Camera, secondo i dati del sito del ministero dell'Interno.

GORIZIA 25 comuni su - 75,52%

PORDENONE 49 comuni su 50 - 77,48%

TRIESTE 6 comuni su 6 - 70,46%

UDINE 133 comuni su 134 - 75,61%



Ecco le affluenze in ogni capoluogo di Provincia del Trentino Alto Adige per le elezioni della Camera, secondo i dati del sito del ministero dell'Interno.

BOLZANO 116 comuni su 116 - 69,00%

TRENTO 175 comuni su 176 - 79,31%



SENATO

Ecco le affluenze in ogni capoluogo di Provincia del Veneto per le elezioni della Senato, secondo i dati del sito del ministero dell'Interno.

BELLUNO 63 comuni su 63 - 74,32%

PADOVA 102 comuni su 104 - 80,57%

ROVIGO 50 comuni su 50 - 76,36%

TREVISO 91 comuni su 95 - 79,55%

VENEZIA 44 comuni su 44 - 76,93%

VERONA 97 comuni su 98 - 78,62%

VICENZA 110 comuni su 120 - 81,28%



Ecco le affluenze in ogni capoluogo di Provincia del Friuli Venezia Giulia per le elezioni della Senato, secondo i dati del sito del ministero dell'Interno.

GORIZIA 25 comuni su 25 - 75,78%

PORDENONE 50 comuni su 50 - 77,51%

TRIESTE 6 comuni su 6 - 70,46%

UDINE 134 comuni su 134 - 75,69%



Ecco le affluenze in ogni capoluogo di Provincia del Trentino Alto Adige per le elezioni della Senato, secondo i dati del sito del ministero dell'Interno.

BOLZANO 116 comuni su 116 - 70,26%

TRENTO 175 comuni su 176 - 79,57%

