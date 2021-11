Pusher ventenne smascherato dal farmacista "007"

I militari della stazione carabinieri di Terlano hanno denunciato a piede libero un giovane del luogo accusandolo dei reati di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio, truffa, sostituzione di persona e falso. Le indagini dei militari sono iniziate quest'estate, quando un farmacista si era insospettito per una ricetta medica con cui un professionista del capoluogo aveva prescritto dei farmaci a un giovane. I farmaci erano degli oppiacei e quindi la loro vendita è soggetta a regolamentazione.

Il farmacista in particolare, confrontando quella prescrizione con altre dello stesso medico, si era accorto di un diverso formato tipografico e soprattutto di un diverso numero di telefono. Aveva quindi telefonato alla dottoressa ed era quindi stato scoperto l'imbroglio. Sono quindi stati informati i carabinieri di Terlano che acquisiti i filmati di videosorveglianza della farmacia, hanno iniziato a indagare su chi potesse essere il giovane che aveva acquistato gli oppiacei.

E i carabinieri presto sono giunti all'identificazione di un ventenne di Merano, peraltro già noto per consumo di droghe. Lo hanno quindi denunciato alla Procura di Bolzano ipotizzando i reati di detenzione di droga (se l'acquisto non è lecito infatti gli oppiacei non possono essere legalmente detenuti), truffa nei confronti del farmacista, sostituzione di persona per aver usato un nome fittizio durante l'acquisto e falso per aver materialmente creato una ricetta falsa. I militari dell'Arma quindi sono andati a perquisire l'abitazione dell'indagato e hanno trovato un timbro falso di un medico, peraltro un altro professionista rispetto al primo che avevano scoperto. In casa anche una confezione ormai vuota di uno dei farmaci acquistato e pure un grammo di hashish. Il tutto è stato sottoposto a sequestro.