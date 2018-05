Doppio lavoro, 411 docenti nei guai. 30 scoperti in Veneto, 6 in FriuliVG

di Valentina Errante e Sara Menafra

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Finora sonoe non solo nei dipartimenti di Ingegneria e Architettura. Gli, dopo le verifiche nel 2017, si sono estesi a tutti gli atenei d'Italia. Chimica, Medicina, Giurisprudenza ed Economia. E il fenomeno dei professori che, pur avendo optato per il cosiddetto regime di tempo pieno, con divieto assoluto di svolgere altri incarichi se non con esplicita autorizzazione del Rettore, si dedicavano in realtà a professioni, sembra quanto mai diffuso dal Piemonte alla Sicilia. In testa c'è la Lombardia, mentre il Lazio, nella classifica di diciotto regioni, si colloca al terzo posto.Le verifiche del Progetto Magistri, partite da un numero iniziale di 172 controlli, sono quasi raddoppiate. E la proporzione è rimasta costante: circa il 60 per cento dei casi, sottoposti a verifica dopo una segnalazione, è risultato, effettivamente, irregolare. Il danno complessivo, attualmente è di 42 milioni per le 172 posizioni, riscontrate inizialmente. Con quattordici casi finiti in procura, con l'ipotesi di falso., tra il Politecnico di Milano e le Università di Brescia, Bergamo e Pavia, scoperti in posizione irregolare. Segue la Campania dove, finora, di professori in posizione di incompatibilità ne sono stati scoperti 49, poi il Lazio, con 38 insegnanti segnalati tra La Sapienza, Tor Vergata e Roma 3, quindi Emilia Romagna (31) e).. I professori universitari sono sottoposti, in termini generali, a condizioni particolarmente favorevoli. La riforma Gelmini del 2010, permette a chi sceglie il tempo definito di dedicare all'insegnamento un numero minore di ore, partendo da un minimo 250, e di svolgere una professione all'esterno dell'ateneo, salvo casi di palese incompatibilità.