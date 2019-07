Donazzan, scontro con Mentana: «Anime belle, ma questi hanno ucciso»

VENEZIA - Carabiniere ucciso e il sospettato dell'omicidio bendato in caserma. L'assessore regionale veneta Elena Donazzan si scontra con Enrico Mentana, il giornalista che aveva condiviso l'indignazione sulla foto del giovane americano indagato per l'uccisione del brigadiere dei carabinieri Mario Cerciello Rega legato e imbavagliato. Ma Elena Donazzan attacca

, criticando sui social in particolare Enrico Mentana. Il direttore del TgLa7 risponde, sempre sui social, chiamando in causa il presidente della Regione Luca Zaia, reputandolo di «ben altra levatura».



Tutto nasce da un post sulla pagina Facebook di Elena Donazzan, assessore veneta all'Istruzione, di Fratelli d'Italia. «Le anime belle e buone - scrive - ora si indignano per un delinquente bendato, con Enrico Mentana che scrive pure che non c'è nulla che possa giustificare questo trattamento! E se il "povero" delinquente avesse colpito un famigliare di Mentana? Per me, e soprattutto vista l'uccisione di un nostro Carabiniere, le misure devono essere sempre più dure, durissime».



Sul proprio profilo Instagram, la risposta di Mentana: «Presidente Zaia, questa signora è l'assessore all'istruzione della Regione Veneto. So che lei è di ben altra levatura. Con questi approcci il dibattito pubblico va a ramengo».

«le anime belle e buone»