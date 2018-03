Guadagni dalle azioni, ecco i nomi dei cinque paperoni del Nordest

di Maurizio Crema

quest'anno possono festeggiare. Il 2017 è stato un anno positivo per la Borsa italiana e i variregistrano un deciso aumento dell'incasso dalle attività dei loro gruppi controllati quotati in Borsa.Secondo il settimanale Milano Finanza, che ha stilato la classifica dei re del dividendo, dopo Cassa Depositi e Prestiti e Ministero dell'economia (titolari delle partecipazioni dei colossi tipo Eni ed Enel, incassano rispettivamente 1,37 miliardi e 961 milioni) al terzo posto di questa speciale classifica dei Paperoni di Borsa si piazza, che tramite la sua finanziaria Delfin controlla oltre il 61% del colosso degli occhialioltre a partecipazioni importanti di(che ha annunciato una proposta di distribuire ai soci 85 centesimi per azione contro gli 80 dell'anno scorso), l'immobiliare Foncier dea Regions e della società trentina dei tessuti Aquafil (in Borsa dal dicembre scorso). Il patron del gruppo bellunese dalla sua quota dovrebbe incassare quest'anno (a valere sulle attività del 2017) quasi 462 milioni, oltre l'8% in più rispetto all'anno scorso quando aveva guadagnato dalle sue partecipazioni 427,5 milioni. Solo Luxottica assicura un dividendo di 1,01 euro per azione, in crescita del 10%. Ovviamente da queste classifica sono escluse partecipazioni personali...