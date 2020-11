Despar, 170mila euro donati con la raccolta di fondi per la Croce Rossa

Ha portato ad una somma di 170mila euro la raccolta fondi in favore della Croce Rossa Italiana attivata da Despar nei punti vendita del Nordest, attraverso l'iniziativa legata alla collezione 'Sambonet'. Una raccolti punti nei negozi Despar, Eurospar e Interspar di Veneto, Trentino A.A. Friuli V.G, ed Emilia Romagna, denominata «Il tempo della gentilezza», il cui ricavato è stato poi convertito in buoni spesa che la Cri ha utilizzato nei punti vendita di Asoiag Service per acquisti di beni di prima necessità destinati alle persone vulnerabili «Con 'Il tempo della gentilezzà - ha detto Francesco Montalvo, Ad di Aspiag Service - abbiamo avuto modo di donare 170mila euro alla Croce Rossa, realtà che sta affrontando questa emergenza con grande impegno e coraggio. Un risultato straordinario raggiunto grazie ai nostri clienti che ci hanno dimostrato, ancora una volta, quanto la solidarietà e il supporto siano valori imprescindibili, pilastri su cui si fonda anche la nostra cultura aziendale».

