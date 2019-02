Falsi vini Dop e Igp, maxi sequestro dei Nas nella cantina di Rauscedo

UDINE - Decreto di sequestro preventivo di tutti i vini Dop, Igp e varietali provenienti dalla trasformazione delle uve della vendemmia 2018 è stato emesso oggi daldi Pordenone a carico di una importante cantina di Rauscedo di San Giorgio della Richinvelda (Pordenone) già perquisita a fine gennaio Lo comunica la Procura: il provvedimento è stato eseguito dai Nas e dall'Ispettorato Repressione Frodi di Udine ed ha riguardato circa 300mila ettolitri di vino, detenuti nei vari depositi della cantina dislocati in Friuli e Veneto e in parte già commercializzati. La misura è stata emessa in accoglimento di una richiesta della Procura nell'ambito di un'indagine che ipotizza la produzione e l'immissione in commercio di enormi quantità di vini che, pur non costituendo un pericolo per la salute del consumatore, sono stati qualificati con piùin violazione - questa la tesi della magistratura - delle norme dei disciplinari.