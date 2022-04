Il software che elabora le previsioni turistiche: a Pasqua sarà boom

VENEZIA - Dopo due anni e due mesi trascorsi a decifrare le curve della pandemia, ora è arrivato il momento di scrutare i grafici dei pernottamenti. Il meccanismo è simile, in quanto i numeri vengono aggiornati in tempo reale e le previsioni vanno verificate sotto data, ma a differenza dei contagi, parlando di visitatori la tendenza all'aumento è una buona notizia. «Siamo moderatamente ottimisti, poiché nel 2022 cresciamo rispetto al 2021 e rivediamo l'andamento del 2019, malgrado i timori per gli effetti della guerra e del caro-bollette», dicono infatti Massimiliano Schiavon e Alberto Granzotto, presidenti rispettivamente di Federalberghi e Faita-Federcamping, presentando con l'assessore Federico Caner la sezione Hospitality data intelligence dell'Osservatorio del turismo regionale federato.



I SENSORI

Il nome del servizio ne spiega la finalità. All'interno del portale osservatorioturismoveneto.it, a cui aderiscono 45 realtà istituzionali e associative, è stato sviluppato da Hospitality Benchmark un software capace di investigare l'andamento del settore ricettivo negli hotel e nei campeggi. I sensori distribuiti sul territorio sono 14.000: camere che, su un totale di circa 300.000 posti-letto offerti dalle aziende affiliate alle due organizzazioni, rappresentano la base di partenza della banca-dati. «È un primo passo, ma è un passaggio epocale sottolinea Schiavon perché finora la condivisione delle informazioni non era nel Dna degli operatori...». Adesso invece sono proprio questi ultimi ad aggiornare quotidianamente la piattaforma sulle presenze nelle proprie strutture. «È stata necessaria una forte formazione della categoria evidenzia Granzotto dal momento che c'era un problema di alfabetizzazione digitale». Tocca poi al cervellone elaborare, e mettere in grafica, il tasso di occupazione degli alberghi e dei villaggi, il prezzo medio di vendita e il ricavo medio per camera, organizzandoli per ambito tematico (città d'arte, mare, lago, terme, montagna), confrontandoli con lo stesso periodo dei tre anni precedenti e rendendo disponibile una proiezione sui tre mesi successivi. «Le cifre vanno lette correttamente avverte Caner soprattutto dopo che il Covid ha spinto molti a prenotare a ridosso della partenza. Ma questo non è un semplice contenitore di dati statistici: è uno strumento che ci permette di fare una programmazione strategica».



I RISULTATI

Su tali presupposti, in questa settimana di Pasqua risulta un'occupazione media del 61,6% negli hotel delle città d'arte (lo scorso anno era stata del 16,7%), del 47,4% al mare (anziché del 7,8%), del 66,9% al lago (19,3%), del 68,6% alle terme (21%), del 33,8% in montagna (0%). «Ci attendiamo un giugno interessante per le festività che interessano il mercato di lingua tedesca dice Schiavon con un incremento del 15%-18% sulla costa. Tra maggio e settembre, inoltre, prevediamo un +8% in media». Aspettative da boom anche per il lago, dove «i camping sono frequentati soprattutto da tedeschi, austriaci, svizzeri, olandesi e danesi», annota Granzotto. Che ne sarà invece dei russi? «Erano circa 1 milione all'anno ricorda Caner con l'Est Europa che complessivamente registrava 6 milioni. In totale parliamo quindi di neanche il 10% del nostro mercato turistico, benché di fascia alta. Però ci preoccupa di più la riduzione della capacità di spesa delle nostre famiglie, per cui non escludiamo di tornare a chiedere misure come il bonus-vacanze. Dovremo poi lavorare sulla comunicazione, soprattutto verso gli americani, per trasmettere un concetto di sicurezza: quando pensano alla guerra in Europa, devono capire che non è in Veneto».