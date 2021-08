Covid in Veneto, il bollettino di oggi, venerdì 6 agosto 2021. Sono 564 i nuovi contagi da virus nella nostra regione nelle ultime 24 ore, dei quali 145 sono a Verona, 131 a Treviso, 119 a Venezia, 50 a Padova, 83 a Vicenza, 43 a Rovigo e 13 a Belluno. Nessuna vittima del Coronavirus nlle 24 ore. Negli ospedali salgono a 142 i ricoverati in area non critica e 18 in terapia intensiva.