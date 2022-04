Crac Alpi Eagles, i vertici assolti anche in appello: «Il fatto non sussiste»

VENEZIA - Confermata in appello l'assoluzione per il crac della compagnia aerea Alpi Eagles, dichiarata fallita nel maggio 2011 con un passivo di circa 60 milioni di euro. La terza sezione della Corte veneziana, presieduta da Elisa Mariani, ha escluso la sussistenza di responsabilità in capo ai cinque imputati - due ex consiglieri di amministrazione e tre componenti del collegio sindacale - dichiarando per loro che il fatto non sussiste.

In primo grado, contro l'assoluzione pronunciata dal Tribunale (perché il fatto non costituisce reato) aveva presentato appello la sostituto procuratore Laura Cameli e ieri, in aula, il sostituto procuratore generale Alessandro Severi ha sollecitato la condanna degli imputati a cinque anni di reclusione ciascuno.



GLI ASSOLTI

La Corte non ha però accolto le richieste della pubblica accusa. L'assoluzione riguarda l'avvocato trevigiano Stefano Campoccia, (avvocati Ponti e Franchini) e l'imprenditore calzaturiero padovano Pietro Luigi Pittarello, titolare dell'omonima catena di negozi di scarpe (avvocato Borsari), che sedevano nel consiglio d'amministrazione della società; il commercialista di San Donà di Piave Valerio Simonato (avvocato Cardile); il commercialista Renzo Menegazzi, di Venezia (avvocatessa Bertocco) e il ragioniere Raffaele Trolese di Piove di Sacco (avvocati Pauro e Andreatta), tutti componenti del collegio sindacale. I cinque erano accusati di bancarotta conseguente a false comunicazioni sociali. Le motivazioni della sentenza saranno depositate nelle prossime settimane.

Inizialmente sotto processo era finito anche l'allora presidente e amministratore delegato di Alpi Eagles, Paolo Sinigaglia, che però morì nel settembre del 2017, a dibattimento appena iniziato.

Secondo la Procura il fallimento di Alpi Eagles fu il risultato di una serie di azioni compiute per dissimulare la situazione di dissesto nel bilancio, in assenza di controllo da parte del collegio sindacale. Ipotesi che, secondo i giudici, sono risultate smentite da quanto è emerso nel corso del processo.