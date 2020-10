​Zone rosse. La Germania inserisce Veneto, Fvg e ​la provincia di Bolzano-Sudtirolo nelle aree a rischio Covid

Il Coronavirus fa paura e gli Stati europei tornano ad adottare misure per prevenire il contagio portato da persone di ritorno dalle zone considerate maggiormente a rischio. E fra queste, secondo la Germania, c'è anche il Nordest.

Il governo tedesco ha inserito una gran parte dell'Italia, fra le zone a rischio Covid. L'inserimento vale a partire da sabato prossimo. Tra le regioni italiane ci sono anche Lombardia, Lazio e Toscana. Rientra nella lista anche la provincia di Bolzano. Nell'elenco aggiornato figurano anche Polonia, Svizzera e quasi tutta l'Austria.

Le regioni italiane ritenute a rischio dalla Germania sono: Val d'Aosta, Umbria, Lombardia, Piemonte, Toscana, Veneto, Lazio, Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Sardegna e la provincia di Bolzano-Sudtirolo.

Stando alle regole in vigore, chi rientrerà da questi luoghi dalle ferie autunnali, dovrà fare una quarantena di 14 giorni o sottoporsi a un test per il Covid all'arrivo in Germania.

Coronavirus in Veneto, commenta i dati di oggi e affronta il tema del lockdown regionale. "In Veneto in questo momento il tema del lockdown, assolutamente non c'è, non lo prendiamo in considerazione", ha rassicurato il governatore intervenendo in Consiglio regionale.