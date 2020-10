​Emergenza Covid e fondi, il Governo interviene sul ricorso del Veneto

Il Consiglio dei ministri, su proposta del presidente Giuseppe Conte, ha deliberato di intervenire nel giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Regione Veneto avverso gli articoli 112, commi l e 1-bis, e 112-bis, del decreto-legge n. 34 del 2020, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, come modificati dalla legge di conversione n. 77 del 2020. Gli articoli riguardano il fondo per i comuni ricadenti nei territori delle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza e comuni dichiarati zona rossa o particolarmente danneggiati dall'emergenza Covid.

